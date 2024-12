Incidente sulla Casilina, donna muore investita da due auto

Incidente stradale mortale questa sera lungo la via Casilina nel tratto che attraversa la zona delle Terme di Pompeo a Ferentino. Una donna di 60 anni, Maria Assunta Musa, residente nella zona è stata investita da un'auto mentre attraversava la Regionale e subito dopo da una seconda vettura che l'ha presa in pieno trascinandola per circa dieci metri: i conducenti si sono fermati a soccorrerla ed hanno chiamato sia il 118 che i carabinieri, ma ogni tentativo di rianimarla è risultato inutile.

La donna era cugina dell'avvocato Alfonso Musa, consigliere comunale e candidato sindaco nella scorsa tornata.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi con cui ricostruire nei dettagli la dinamica ed hanno sottoposto ad alcoltest i due automobilisti alla guida che ora sono stati portati in ospedale per il test tossicologico.

Quel tratto di strada, che collega Ferentino con Frosinone, è stato teatro negli anni di molti incidenti tanto che è stato installato un autovelox.



