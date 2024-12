E' Gianluca Di Gioia il 48enne romano morto nel Mar Rosso

Si chiamava Gianluca Di Gioia il 48enne romano morto nel Mar Rosso in seguito all'attaccato di uno squalo che ha coinvolto anche un altro turista italiano di 69 anni originario di Genivolta, nella provincia di Cremona, Peppino Fappani, rimasto ferito. Di Gioia aveva compiuto 48 anni il 21 dicembre, era sposato ed era a Marsa Alam con la famiglia in vacanza. Nato il 21 dicembre del 1976, si era diplomato all'istituto Petrocchi nel 1990 e aveva completato i suoi studi alla Sapienza di Roma, dove si era laureato nel 1995 in Economia e Commercio. L'uomo aveva lavorato presso il centro di ricerca dell'European Commission e era impegnato dal 2012 all'European External Action Service-Eeas, ovvero il servizio diplomatico dell'Unione europea. Sui suoi profili social numerose le sue foto in giro per il mondo, spesso in luoghi di mare. Molte anche le immagini con la moglie di origine francese con cui era sposato dal 2013. Di Gioia risiedeva in Francia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA