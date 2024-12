Uccisa da albero, indagato funzionario del Comune di Roma

C'è un indagato nel procedimento aperto dalla Procura di Roma in relazione al crollo di un albero, avvenuto il 23 dicembre scorso, che ha causato la morte di Francesca Ianni, insegnante di fisica di 45 anni. I pm di Piazzale Clodio, secondo quanto scrive oggi il quotidiano la Repubblica, hanno iscritto nel registro degli indagati un responsabile del Servizio Giardini del Campidoglio. I magistrati subito dopo il tragico episodio, avvenuto in un parco nel quartiere Colli Aniene, hanno avviato un fascicolo per il reato di omicidio colposo. I pm hanno affidato gli accertamenti anche ai carabinieri forestali per analizzare l'intera area del parco con l'obiettivo di ricostruire le cause del crollo del pioppo e verificare eventuali responsabilità nella manutenzione degli alberi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA