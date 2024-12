Respinti da locale travolgono auto e vigilantes, arrestati

Respinti all'ingresso di una discoteca in zona Garbatella due fratelli di 25 e 27 anni, con precedenti, sono saliti in auto e, passando davanti all'ingresso, hanno colpito un'auto e impattato contro il proprietario e due vigilantes. E' accaduto nella notte a Roma. I due fratelli sono stato arrestati dai carabinieri e verranno processati oggi in direttissima a piazzale Clodio. Sono accusati di tentato omicidio in concorso e il conducente della macchina è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza.Medicato in ospedale il proprietario dell'auto travolta.



