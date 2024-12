A Viterbo 350 arresti nel 2024, un terzo per droga

Oltre 20.000 chiamate al numero di emergenza 112, 350 arresti, di cui un terzo relativi allo spaccio di droga. Il comandante provinciale dei carabinieri Massimo Friano, questa mattina con la conferenza stampa di fine anno ha tirato le somme dell'attività dell'Arma nel 2024. Un anno in cui è stata data particolare attenzione alla violenza di genere "con la creazione - ha sottolineato - di una rete di protezione per le vittime in collaborazione con gli enti del terzo settore e delle istituzioni".

Tra le operazioni inerenti a questo tema ha ricordato le misure cautelari emesse nei confronti di 5 soggetti che avevano adescato online una ragazzina di 13 anni.

Il comandante provinciale è poi passato a parlare del problema dei furti in abitazione che in questi ultimi mesi hanno visto un'impennata nella Tuscia. A tal proposito negli ultimi due mesi sono un centinaio le volanti che pattugliano il territorio. Uno spiegamento di forze che ha portato nell'ultima settimana all'arresto di due gruppi di ladri che operavano separatamente in provincia. Sul fronte degli incidenti stradali "siamo intervenuti - ha concluso Friano -, su 1200 incidenti stradali, di cui purtroppo 24 mortali. Tra questi tre si sono verificati solo nell'ultimo mese".



