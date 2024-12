Per il Capodanno di Roma a Circo Massimo anche Boy George

Un vero amarcord della musica per il Capodanno capitolino con l'ultimo ospite a sorpresa, Boy George.

Sul palco del Circo Massimo oltre a Gabry Ponte, la PFM Premiata Forneria Marconi, l'Orchestraccia e l'Orchestra Popolare La Notte della Taranta, anche i Culture Club con Boy George.

L'evento musicale, ad ingresso completamente gratuito, che prenderà il via dalle ore 21.30 del 31 dicembre e proseguirà dopo il brindisi della mezzanotte.

Ad accompagnare gli spettatori ci saranno anche le voci di Mariachiara Belardo di Dimensione Suono Soft e Don Cash di Dimensione Suono Roma, e il Dj Mauro Zavadava Mandolesi.

I Culture Club presenteranno una formazione di 11 elementi, offrendo uno spettacolo che ripercorrerà i brani dei loro primi due album, autentiche pietre miliari della musica pop degli anni '80. Non mancheranno nel corso della serata momenti dedicati a sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza stradale e del valore della vita. In ricordo di Francesco Valdiserri, nell'ambito del progetto "Il posto giusto. Una canzone per Francesco", saliranno sul palco i Cosmonauti Borghesi e gli Origami Smiles, la band di cui faceva parte il giovane, investito e ucciso nell'ottobre 2022 da una donna che guidava a velocità elevata e in stato di ebbrezza, mentre camminava sul marciapiede di Via Cristoforo Colombo. Da allora, la famiglia di Francesco e gli amici che con lui condividevano quotidianità e passioni ne hanno mantenuto viva la memoria, promuovendo progetti artistici che lanciano un messaggio costruttivo alle future generazioni.



