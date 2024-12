La Befana porta a Roma Comicittà, la prima fiera del buonumore

Una fiera del buonumore che colmi l'assenza, tra i tanti festival italiani, di una manifestazione culturale interamente dedicata alla comicità. Arriva a Roma Comicittà, il primo evento ad omaggiare, celebrare ed amare l'arte della commedia e della comicità, attraverso i linguaggi del cinema, dello spettacolo dal vivo, dell'editoria e del fumetto. L'iniziativa, nel giorno della Befana, è al Palazzo dei Congressi e alla Nuvola dell'Eur dove, ad accompagnare il pubblico ad esplorare questa forma d'arte, saranno Ezio Greggio e Mario Sesti che condurranno la manifestazione presieduta da Lino Banfi.

Realizzata da Eur Culture, Associazione Culturale Pantheon, in collaborazione con Roma Capitale e con l'Assessorato alla Cultura, Comicittà esordirà con una sorta di "numero zero" con un programma di grande incandescenza spettacolare che si rivolge sia al pubblico delle famiglie che agli appassionati di ogni età. E che è stato sostenuto da un prestigioso comitato promotore formato da: Pupi Avati, Alberto Barbera, Edvige Fenech, Marco Giusti, Valerio Caprara, Serena Dandini, Steve Della Casa, Marialinda Germi, Giorgio Gosetti, Neri Parenti, Marco Risi, Emanuele Salce, Sydney Sibilia, Ricky Tognazzi, Giuseppe Tornatore, Elisabetta Villaggio, Piero Villaggio. La giornata inizierà al Palacongressi la mattina alle 10,30 con una fiaba raccontata dalla voce inconfondibile di Gigi Proietti: si tratta di un audio inedito tratto da Le favole nel sacco, curate da Carlotta Proietti. Subito dopo prenderà il via un talk con Lino Banfi: l'uomo banfiota curato da Ezio Greggio e Mario Sesti, durante il quale saranno proiettate le scene più divertenti dell'attore, scelte da Caterina Taricano, Marco Giusti e Michele Riondino. Alla fine, Elena De Curtis, nipote di Totò, consegnerà a Banfi una sorpresa che è un omaggio legato alla memoria del principe della risata che Banfi ha conosciuto e frequentato all'inizio della sua carriera. Alle 14, il programma si sposta alla Nuvola, a pochi minuti a piedi dal Palazzo dei Congressi, dove ci sarà Carlo Verdone, al quale, dopo una conversazione in pubblico con Ezio Greggio e Mario Sesti, verrà consegnato il Premio Pietro Germi, "per lo straordinario contributo all'arte della commedia", alla presenza della figlia del regista di Divorzio all'italiana, Marialinda Germi. Seguirà la proiezione di Viaggi di nozze di Carlo Verdone, di cui ricorre il trentennale dall'uscita in sala. Alle 15.30 il programma prosegue al Palazzo dei Congressi, con Maurizio Battista in conversazione con Greggio e Sesti. Durante l'incontro verranno mostrate delle scene inedite del film interpretato da Battista, Tu quoque. A seguire, con gli stessi conduttori, ci sarà un talk con Enrico Beruschi e la presentazione del suo libro Una vita meravigliao. Il pomeriggio sarà dedicato in gran parte allo stile della comicità femminile, con la consegna, al Palazzo dei Congressi, del primo Premio Stand up Award Paolo Villaggio a Laura Formenti, talento della comicità dal vivo assai noto agli appassionati: sarà proprio uno dei figli di Paolo Villaggio a consegnarlo. A seguire si terrà un incontro il cui tema è "La commedia delle donne" con Edwige Fenech Paola Minaccioni, Francesca Reggiani, a cura di Ezio Greggio e Caterina Taricano, durante il quale saranno proiettate scene e clip delle interpreti protagoniste della conversazione. A seguire, alle 18.30, Comicittà propone la riscoperta di una commedia di Luciano Salce con Ugo Tognazzi, restaurata dal Centro Sperimentale di Cinematografia e presentata in anteprima al Festival di Locarno, Le ore dell'amore che sarà introdotta dal figlio del regista, l'attore Emanuele Salce e da Luca Pallanch della Cineteca Nazionale. Alle 20.30, Comicittà si avvia alla conclusione con un omaggio ad uno dei più grandi autori di comicità di sempre, Paolo Villaggio, che vedrà l'intervento, di Saverio Raimondo, di Elisabetta e Pierfrancesco Villaggio, Milena Vukotic, Stefano Antonucci, Clemente Ukmar, Andrea Roncato, Bruno Altissimi e Elena Tricoli. Comicittà si conclude con la proiezione del primo film di una delle più celebri saghe comiche, Fantozzi, di Luciano Salce, di cui, nel 2025, ricorrono i 50 anni dall'uscita in sala. L'ingresso a tutto il programma di Comicittà al Palazzo dei Congressi è gratuito, mentre il biglietto per il programma di La nuvola, con l'incontro con Carlo Verdone, la consegna del premio Pietro Germi e la proiezione di Viaggi di nozze si può acquistare su Vivaticket.



