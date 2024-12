Al Bioparco di Roma più di 100 bambini delle case famiglia

L'assessora alle Politiche Sociali e l'assessora all'Ambiente del Campidoglio Barbara Funari e Sabrina Alfonsi hanno accolto oggi i bambini e le mamme ospiti delle case famiglie di Roma Capitale che hanno avuto l'opportunità di trascorrere una bella giornata al Bioparco, in compagnia di tanti animali e con l'intrattenimento dei laboratori e delle attività ludico didattiche. Lo rende noto il Comune.

L'iniziativa 'Natale in Natura' al Bioparco rientra nell'ambito del programma 'Christmas for you', una serie di iniziative, promosse dall'assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale rivolte a persone in situazioni di difficoltà, tra cui anziani, bambini ospiti delle case famiglia, nuclei monoparentali e altre persone fragili.

"Il Bioparco ha aperto oggi le porte a più di 100 bambini seguiti dai nostri servizi sociali: è il primo di sei appuntamenti - spiega Funari - che coinvolgeranno circa 1.800 partecipanti che vivono in situazioni di difficoltà e che avranno l'occasione di trascorrere una giornata diversa e di festeggiare le feste di Natale in compagnia. Con questa visita al Bioparco abbiamo voluto aiutare tanti piccoli ospiti delle case famiglia a riscoprire il valore dello stare insieme e offrire un'occasione importante per divertirsi e imparare, attraverso il gioco, tante informazioni sugli animali e sulla natura".

"È emozionante - afferma Alfonsi - vedere concretizzarsi oggi questo progetto che permetterà a tanti bambini delle case famiglia e a persone in condizioni di fragilità di avvicinarsi al mondo animale e alla scoperta della natura. Il Bioparco rappresenta un vero tesoro per la città e come Assessorato all'Ambiente stiamo lavorando per valorizzarlo al massimo. Già a febbraio scorso abbiamo restaurato il portale monumentale, ora lavoriamo al progetto del Sentiero della Biodiversità, e promuoviamo attività formative che abbiano anche una forte valenza sociale. L'educazione ambientale rappresenta la chiave di volta per costruire un futuro più sostenibile".

"La Fondazione Bioparco di Roma è molto attenta ai temi sociali - sottolinea la presidente Paola Palanza - uno dei nostri obiettivi primari è l'educazione delle giovani generazioni sull'estrema importanza della tutela della biodiversità, un diritto che abbiamo il dovere di preservare per le donne e gli uomini del futuro".



