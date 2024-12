La sera della vigilia di Natale i carabinieri della Stazione di Santi Cosma e Damiano sono intervenuti per un incidente stradale nel quale la conducente dell'auto rimasta coinvolta, una giovane donna di 36 anni, ha perso la vita. Sono tutt'ora in corso gli accertamenti da parte dei militari dell'Arma per comprendere l'esatta dinamica dell'incidente.



