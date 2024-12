Simongini, mostra Futurismo ha successo, amareggiato da attacchi

"La mostra Il Tempo del Futurismo, sta avendo un grande successo di pubblico entusiasta ma continuano gli attacchi ideologici che ora sono arrivati a livello personale, anche come critico del quotidiano Il Tempo".

Lo dice Gabriele Simongini, curatore della mostra in corso alla Galleria Nazionale d'arte moderna e contemporanea il Tempo del Futurismo esprimendo la sua "amarezza per i pesanti epiteti, al limite della minaccia, rivoltimi via whatsapp dal direttore di Artribune Massimiliano Tonelli in occasione di alcuni scambi di idee sulla rassegna della Gnam in cui mi ha invitato più volte a dimettermi, offendendo me e chi ha promosso la mostra, ovvero il Ministero della Cultura".

Si rammarica quindi il critico: "Sono due anni che lavoro in questo clima ostile, fazioso e intimidatorio, di cui gli offensivi messaggi di Tonelli sono solo un esempio fra i peggiori. Ho quasi paura a lavorare in questa atmosfera. Questa è l'Italia peggiore, quella dell'odio e del pregiudizio".





