Sacra Loca, podcast Treccani su pellegrinaggi dal primo Giubileo

Il 24 dicembre, in occasione dell'apertura del Giubileo ordinario della Chiesa Cattolica del 2025 'Pellegrini di Speranza', sarà disponibile la prima puntata del podcast 'Sacra Loca. Voci, luoghi e spazi del pellegrinaggio a Roma', che s'intitola 'Re-immaginare Roma cristiana: il primo Giubileo'.

Prodotto da Edulia dal Sapere Treccani, con il patrocinio del Dicastero per l'Evangelizzazione - Sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo, e dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Roma, 'Sacra Loca. Voci, luoghi e spazi del pellegrinaggio a Roma' ripercorre in maniera leggera e documentata i viaggi dei cristiani a Roma per ragioni di fede, dai primi dei secoli III e IV fino all'istituzione da parte di Papa Bonifacio VIII del primo Giubileo nel 1300.

Frutto della collaborazione di Treccani con Andrea Antonio Verardi, storico e docente universitario presso la Pontificia Università Gregoriana, che ha ideato e scritto il programma, il podcast permette attraverso storie, voci, luoghi e percorsi, più o meno noti, che hanno caratterizzato Roma come meta di pellegrinaggio, di approfondire le tematiche e i personaggi del Giubileo. L'approfondimento è realizzato anche attraverso le voci enciclopediche e/o biografiche presenti sul portale treccani.it e sull'apposita App.

"A Roma - afferma Verardi - per ragioni di fede i cristiani si recavano già dai secoli III e IV, ma il passaggio significativo è stato l'istituzione da parte della Chiesa romana del primo Giubileo, nell'anno 1300. I motivi che spinsero papa Bonifacio VIII a intraprendere questa iniziativa sono diversi e gli storici ancora dibattono sulle reali intenzioni del pontefice". Il pubblico potrà ascoltare dalla voce dei testimoni del tempo le ragioni "ufficiali" e non dalle quali prese avvio la pratica dei giubilei cattolici e approfondire il tema del Giubileo.

Il podcast sarà distribuito su tutte le principali piattaforme, come Spotify e Apple Podcasts.

A partire dal 24 dicembre sarà pubblicata settimanalmente una puntata per 9 settimane, con la voce narrante di Andrea Antonio Verardi e quella di Daria Falconi per gli estratti delle fonti storiche.



