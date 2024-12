Rocca,in arrivo fondi per ospedali,presto cantieri per Tiburtino

"Sta andando in Gazzetta ufficiale il decreto che stanzia 2,460 miliardi di euro per i nuovi ospedali del Lazio. Uno straordinario risultato di collaborazione col governo: ospedale del Golfo, Ospedale di Latina, Policlinico Umberto I, l'ospedale di Acquapendente, il rifacimento del San Giacomo, l'ospedale di Rieti". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, allo scambio degli auguri natalizi con i giornalisti.

"Sono cantieri che presto diventeranno realtà e non solo promesse perché finalmente abbiamo la liquidità. Partiremo con l'ospedale Tiburtino a Tivoli, il progetto è già pronto e va solo messo a gara. Ma ho già parlato con i vertici di Inail - ha sottolineato - sarà la prima opera che verrà messa a gara e mi auguro che entro l'anno del Giubileo venga posta la prima pietra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA