Natale a Cinecittà World, il 25 apertura gratuita per Giubileo

Cinecittà World dà il benvenuto ufficiale al Giubileo con la Santa Messa celebrata all'interno del parco e spalanca le sue porte a tutti, con un dono speciale per i pellegrini in visita a Roma e le famiglie meno fortunate: l'ingresso sarà totalmente gratuito. "Siamo l'unico parco divertimenti in Italia che apre il giorno di Natale - spiega Stefano Cigarini, amministratore delegato Cinecittà World - e vogliamo fare un regalo ai pellegrini che visitano Roma e a tutte quelle famiglie che, solitamente, non possono permettersi il biglietto d'ingresso: il 25 dicembre regaliamo un po' di felicità ai bambini e non solo, offrendo una giornata di emozioni, giochi e divertimento".

Il Natale delle Meraviglie del Parco prenderà il via alle ore 11 con il Christmas Show di benvenuto e la Santa Messa celebrata da Don Roberto Luciano della congregazione di Don Orione. Gli ospiti saranno avvolti dall'atmosfera natalizia della cinematografica Christmas Street, trasformata per l'occasione in un grande Villaggio di Natale. Qui, sarà possibile incontrare Babbo Natale, scattare una foto con lui, visitare la casa di Santa Claus e gustare dolci e prelibatezze del tradizionale mercatino natalizio. Per i più piccoli, la Parata di Natale porterà in scena i personaggi più amati del periodo, mentre sulle pareti ad acqua di Gocce di Cinema verranno proiettati i film natalizi più iconici di sempre. Il divertimento continua con 40 attrazioni, spettacoli dal vivo e i pranzi di Natale che animeranno il Parco per tutta la giornata.

Tra i momenti più attesi, il debutto di Christmas On Ice, lo show di pattinaggio sul ghiaccio con oltre 30 performer internazionali che si esibiranno in danze e acrobazie, raccontando le magiche avventure di un pupazzo di neve.

E ancora, dalle 16 alle 21 il Parco si accende con Oriental World, il festival delle luminarie cinesi, un percorso di luci di oltre 1km e 220 installazioni luminose realizzate a mano e alte fino a 8 metri. Per entrare il giorno di Natale sarà necessario registrarsi e scaricare il biglietto dal sito www.cinecittaworld.it



