Incendio distrugge rimessa agricola, salvate decine di capi

Una rimessa agricola di circa 200 metri quadrati è andata interamente distrutta dalle fiamme che si sono sviluppate nel pomeriggio di oggi nei campi di via Melocce alla periferia di Frosinone.

Per le operazioni di spegnimento è stato necessario l'intervento di diverse squadre con il supporto di due autobotti arrivate dal comando di Frosinone e dalla caserma di Cassino. In totale hanno operato 9 unità dei Vigili del Fuoco, 3 mezzi e due autobotti.

Sono stati salvati dalle fiamme numerosi capi di bestiame.

Inoltre, l'attività dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero alle altre rimesse agricole adiacenti. È stata messa in sicurezza tutta la zona compreso un mezzo agricolo presente nelle vicinanze della rimessa andata in fiamme.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia di Stato ed un veterinario della Asl di Frosinone.



