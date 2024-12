Cade ramo a Roma, feriti due motociclisti

Un ramo si è staccato da un albero è ha centrato due persone su uno scooter a Roma. E' accaduto in via Salaria all'altezza di traversa del Grillo. Sono stati portati in ospedale in codice giallo. Sul posto i carabinieri.

Intanto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si è recato nel parco a Colli Aniene dove stamattina la quarantacinquenne Francesca Ianni è morta a causa della caduta di un albero. Il sindaco nel pomeriggio si è recato anche in ospedale dalla ferita.



