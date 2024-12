All'ospedale Bambin Gesù Babbo Natale arriva dal cielo

All'ospedale pediatrico Bambino Gesù Babbo Natale è arrivato dal cielo. Anzi dal tetto. Muniti di funi, imbraghi e moschettoni, 5 tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) del Lazio si sono infatti vestiti da Babbo Natale e si sono calati dal tetto del padiglione Giovanni Paolo II per regalare una mattinata di gioia ai bambini ricoverati in Ospedale. L'iniziativa è stata organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile del Consiglio dei ministri in collaborazione con il Cnsas del Lazio.

Dopo la discesa dal padiglione, il personale della Protezione Civile e quello del CNSAS ha raggiunto i bambini presenti nella ludoteca della sede del Gianicolo per distribuire i numerosi doni messi a disposizione per l'occasione da Confcommercio e Rotary International. Una vera festa di Natale anticipata per i bambini e i ragazzi che anche in questo periodo dell'anno trascorrono le loro giornate in ospedale.



