Roma: Ranieri 'Dybala vuol restare, non sono arrivate offerte'

"Dobbiamo capire anche il mestiere degli agenti, girano per il mondo offrendo i propri assistiti come il bene più prezioso, ma a noi non è arrivata alcuna offerta. So che Dybala vuole restare e sta bene con noi e io sto bene con lui". Così Claudio Ranieri è tornato in conferenza stampa sul futuro di Dybala, in questi ultimi giorni accostato al Galatasaray.

Sulla coppia con Dovbyk ha concluso: "Sono convinto che ancora non tutti siano al 100%, perché, per vari motivi, non si sono mai potuti allenare al meglio. Tuttavia, stanno migliorando la loro condizione e si cercano di più in campo. Anche il resto della squadra sta conoscendo meglio Artem, e ho notato con piacere che tutti cercavano di passargli la palla, proprio per metterlo in condizione di segnare. Significa che il gruppo è sano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA