Perde la memoria e vaga per Roma, torna a casa grazie a agenti

Aveva perso la memoria e vagava da due giorni per strada senza ricordare cosa fosse successo nè il proprio indirizzo. E, nel frattempo, i suoi familiari lo cercavano disperatamente: dopo aver denunciato la sua scomparsa alle forze di polizia, avevano fatto appello ai canali social e a noti programmi televisivi nella speranza di ritrovarlo. La storia di Roberto, un uomo di 75 anni, ha un lieto fine, grazie a due agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato Borgo I due poliziotti dopo averlo notato aggirarsi infreddolito con lo sguardo perso nel vuoto lo hanno avvicinato e fatto accomodare sulla loro auto. E parlandogli con delicatezza sono riusciti a scoprire il suo nome di battesimo. Così mentre attendevano l'ambulanza che avevano chiamato per sincerarsi sulle sue condizioni, si sono messi in contatto con la sala operativa della Questura per verificare se nei giorni precedenti fossero state inserite denunce di scomparsa di persone anziane con quel nome.

A quel punto è stato facile risalire ai familiari dell'uomo che si sono precipitati a riabbracciarlo. "Ci avete migliorato il Natale", hanno detto nel ringraziare i due agenti. E ieri, a pochi giorni di distanza dall'accaduto sono tornati in questura con il 75enne per esprimere ancora una volta riconoscenza ai due poliziotti.



