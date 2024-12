Grave incidente questa mattina in Via del Casale di San Basilio, all'incrocio con via Nomentana a Roma. A scontrarsi un'auto e uno scooter, il cui conducente, un uomo italiano di 59 anni, è rimasto ferito e trasportato in ospedale dove poi è deceduto. L'automobilista è stato in ospedale per gli accertamenti di rito.

Sul posto la polizia locale del Gruppo III per i rilievi. Sono in corso indagini per ricostruire l' esatta dinamica dello scontro.



