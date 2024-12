Nella parrocchia di Torvaianica il Natale con la comunità Lgbt

Una grande festa di Natale con oltre centocinquanta invitati, tra i beneficiari delle case di accoglienza di Torvaianica, cittadina sul litorale romano, la comunità parrocchiale, la comunità Lgbt+ e i senza fissa dimora.

Ad organizzare l'evento don Andrea Conocchia, il parroco della Beata Vergine Maria Immacolata di Torvaianica che da tempo accoglie e segue alcune ragazze trans che si sono avvicinate alla parrocchia per chiedere aiuto durante il periodo del Covid.

Da allora hanno trovato lì un loro punto di riferimento, materiale ma soprattutto spirituale.

"E' stata una gran bella giornata, con i più piccoli tra i più piccoli per ricordarci reciprocamente che Dio si fa bambino", commenta con l'ANSA don Andrea che ha coinvolto gli scout del gruppo Agesci (Nuova Florida 1 e Zona Castelli) che hanno organizzato e preparato il pranzo. La Croce Rossa di Pomezia ha invece servito a tavola e animato la giornata di festa. "Un momento di condivisione per stringerci di più in questo natale ormai alle porte", dice il parroco molto contento dell'iniziativa che ha visto fare festa insieme le tante anime della parrocchia.

Alle porte c'è ormai anche il Giubileo e don Andrea Conocchia conta di partecipare all'evento per la comunità Lgbt che è stato reinserito nel calendario ufficiale per il 6 settembre 2025.

"Non ho ancora fatto nessuna iscrizione all'evento ma immagino di poter portare le ragazze trans che sono state incontrate e aiutate da Papa Francesco", dice il sacerdote che tutti i mercoledì partecipa all'udienza generale in Vaticano e che nel tempo ha fatto conoscere le trans assistite dalla sua parrocchia allo stesso Papa che ha sempre dato loro una parola di sostegno e incoraggiamento. "Mi piacerebbe molto fare questa cosa anche con gli amici della Tenda di Gionata" dice riferendosi all'associazione impegnata nella pastorale con la comunità Lgbt e che è promotrice del pellegrinaggio del 6 settembre in Vaticano.



