Lazio: Rocca, in bilancio visione chiara, grazie maggioranza

Nella legge di bilancio approvata dal Consiglio regionale del Lazio "c'è una visione chiara e capacità di attenzione". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenendo in Aula in occasione dell'approvazione della manovra economica. Rocca è tornato sul confronto nella maggioranza, che ha visto riconoscere a Forza Italia un rafforzamento delle deleghe, alla luce della sua crescita in Consiglio. "Voglio ringraziare tutti i gruppi, ma in particolare quelli che sostengono la mia Giunta e la mia maggioranza. A volte accadono anche le crisi metafisiche e il nostro è uno di quei casi - ha aggiunto Rocca -. Noi abbiamo continuato a lavorare serenamente. Non nego che ci siano stati momenti di dialogo e confronto ma questa è la democrazia, anche all'interno di questa Giunta che non è un monolite, ma ha momenti di confronto e di crescita e io lo rivendico a gran voce. Se poi i risultati sono come quelli che abbiamo maturato all'interno della legge di bilancio con questa visione chiara e capacità di attenzione, allora una crisi l'anno magari fa anche bene. Naturalmente lo dico ironicamente. Abbiamo chiaro un tema: dobbiamo lavorare per le nostre comunità e dobbiamo farlo insieme. Le differenze ci arricchiscono", ha concluso Rocca, sottolineando l'importanza del confronto e dell'ascolto.



