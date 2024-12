Lazio: Consiglio approva manovra finanziaria

Approvata la manovra di bilancio dal Consiglio regionale del Lazio. L'Aula della Pisana ha dato il via libera alla legge di stabilità regionale 2025 e al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027.

"Abbiamo approvato due leggi fondamentali, la legge di bilancio e la legge di stabilità, valgono 20 miliardi di euro per stanziare risorse necessarie a sostenere la crescita e lo sviluppo della nostra Regione, riducendo costantemente il debito e le quote di debito che annualmente sottraggono risorse da poter destinare agli investimenti", ha spiegato l'assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini. Quindi, "finanziamo in maniera massiccia la riduzione della pressione fiscale con il fondo da 150 milioni di euro, sosteniamo le politiche sociali con oltre 120 milioni di euro. Infine nuovi fondi per lo sviluppo infrastrutturale e per il sostegno alla cultura, sociale ed economico della nostra Regione", ha ribadito Righini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA