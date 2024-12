De Rossi in campo per l'Ostiamare, il suo primo club

Daniele De Rossi avrebbe avviato contatti con la proprietà dell'Ostiamare, la società calcistica dove l'ex capitano e tecnico giallorosso ha mosso i primi passi della sua carriera e che sta affrontando un momento di difficoltà. In particolare, De Rossi sta trattando col presidente del club, Roberto Di Paolo, la questione dell'onerosa riqualificazione dell'impianto sportivo dell'Ostiamare, l''Anco Marzio', chiuso da alcuni mesi per inagibilità.

L'obiettivo sarebbe garantire continuità alle famiglie del territorio, tutelando i 500 ragazzi coinvolti e sviluppando un progetto tecnico di alto livello. De Rossi, ancora molto legato a Ostia, dove è nato, e all'Ostiamare, sarebbe così intenzionato a investire per assicurare un futuro solido al club e alla comunità locale. In un video recente, ha espresso il suo sostegno alla società, augurando la riapertura dello stadio, e l'iniziativa in atto potrebbe rappresentare una svolta per l'Ostiamare, assicurando stabilità e crescita.



