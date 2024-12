Da Giochi a Coppa America,Marine Village festeggia campioni vela

Dai Giochi olimpici di Parigi alla Coppa America di vela, il Tognazzi Marine Village celebra i successi del 2024 e guarda al futuro. Il tutto in una straordinaria festa di Natale dove ricordare un anno ricco di soddisfazioni sportive e associative, culminato con importanti riconoscimenti per i suoi atleti e soci onorari. La serata, tenutasi presso la sede del circolo, è stata anche l'occasione per presentare gli obiettivi per il 2025, confermando il circolo come punto di riferimento per la vela giovanile in Italia. Tra gli ospiti d'onore spiccavano figure di grande rilievo del panorama sportivo nazionale: il neo rieletto presidente della Federazione Italiana Vela FIV Francesco Ettore, con il Consigliere Giuseppe D'Amico. Presenti anche Marco Gradoni e l'icona della vela mondiale Alessandra Sensini che durante l'evento è stata ufficialmente designata socia onoraria del circolo. Applausi per l'altra stella della vela, la due volte campionessa olimpica (a Tokyo e Parigi), Caterina Banti.

Il 2024 è stato un anno memorabile per il Tognazzi Marine Village, grazie agli straordinari risultati ottenuti dagli atleti del circolo nelle competizioni nazionali e internazionali, fra tutti i due titoli Mondiali Youth World Sailing conquistati da Maria Vittoria Arseni nella classe ILCA6 e Carola Colasanto nella classe iQFOiL.

La dedizione degli atleti e il costante impegno dello staff tecnico e dei dirigenti hanno portato a medaglie, titoli e nuovi traguardi, confermando il ruolo del circolo come fucina di talenti. "Celebrare questi risultati insieme alla nostra comunità è un momento di grande orgoglio per tutti noi - ha detto Guido Sirolli, segretario generale del Tognazzi Marine Village - Questi successi non sono solo il frutto del talento e del duro lavoro degli atleti, ma anche della passione condivisa che ci lega come circolo".

Ettore ha poi sottolineato l'importanza del Tognazzi Marine Village nel panorama sportivo italiano, mentre particolarmente emozionante è stato il momento della designazione di Alessandra Sensini come socia onoraria: la campionessa olimpionica, esempio di dedizione e successo, ha espresso gratitudine per l'onore ricevuto e si è detta pronta a sostenere attivamente le attività del circolo. Oltre a lei, anche le due giovani atlete Maria Vittoria Arseni e Carola Colasanto sono state designate dello stesso titolo, oltre ad aver presentato il loro nuovo cammino nelle relative classi Senior con il supporto di Translated, presente Marco Trombetti con sua moglie Isabelle Andrieu co-founder della stessa.

Presente alla festa anche Marco Gradoni, vincitore della UniCredit Youth Americas Cup con il team Luna Rossa che ha raccontato della sua impresa di timoniere e dei suoi programmi futuri.

Il Natale 2024 al Tognazzi Marine Village non è stato infine solo un'occasione di festa, ma anche un momento di riflessione e progettazione per il futuro. Il circolo si conferma una realtà dinamica, pronta ad affrontare nuove sfide con passione e determinazione, portando avanti i valori dello sport e della comunità.



