Apre area ludica Casal Bertone, 'la 100a della giunta Gualtieri'

Inaugurata a Casal Bertone la centesima area ludica della Capitale riqualificata o realizzata ex novo da questa amministrazione comunale: ad aprirla in piazza Santa Maria Consolatrice, nel IV Municipio, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi, insieme al presidente della commissione Ambiente Gian Marco Palmieri e al presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti.A seguito degli interventi avviati lo scorso ottobre - progettati dal dipartimento Tutela Ambientale con un finanziamento di circa 100 mila euro - l'area di piazza Santa Maria Consolatrice si è dotata di nuove strutture ludiche, con la contestuale rimozione delle vecchie. Inoltre, è stata realizzata una pavimentazione antitrauma di circa 300 mq e installata una nuova staccionata in legno perimetrale di 130 metri. Decine di bambini dopo il taglio del nastro sono corsi ad arrampicarsi sui nuovi giochi. "Abbiamo fatto centro, si aspettava da 17 anni e i giochi si stavano ammalorando - ha affermato il minisindaco Umberti - Vuol dire sembra una piccola cosa ma è una grandissima cosa, vuol dire tantissimo per Casal Bertone.

"E' un luogo vivo e il cuore di questo quartiere - ha aggiunto Palmieri - sono strutture fondamentali per la vita sociale della città dove migliorare i legami per una città più coesa e inclusiva". "È la centesima che inauguriamo in tre anni, un grandissimo obiettivo - ha affermato Alfonsi - volevamo costruire la citta delle bambine e dei bambini. Qui c'è un'area per i bambini piccoli e una per i grandi: sono stati investiti 5 milioni per le 100 aree, ma nella prossima settimana ne apriamo altre 4 e altre 30 sono in progettazione". "Cento è un bellissimo numero, una ogni dieci giorni, quasi una a settimana: un lavoro gigantesco - ha detto il sindaco Gualtieri - ma andremo ancora avanti. Una citta a misura di bambini è fondamentale. La città si giudica nella qualità della vita da quella dei bambini. Per me è una gioia. Questo è un quartiere denso con tanti bambini, proseguiamo con altri quartieri facendo spazi pubblici e verdi che pian piano restituiamo a tutti".





