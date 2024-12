Roma, aperture straordinarie del Museo del Corso

Dal 26 dicembre al 6 gennaio Fondazione Roma ha deciso di effettuare aperture straordinarie nel Museo del Corso - Polo museale, dopo il grande successo di visite - oltre 30mila presenze - in meno di un mese. Il museo è nato dall'unione di due magnifici edifici storici, Palazzo Sciarra Colonna e Palazzo Cipolla, situati lungo l'iconica via del Corso, nel cuore di Roma. Giovedì 26 dicembre, venerdì 27, lunedì 30, giovedì 2 gennaio, venerdì 3 e lunedì 6 gennaio saranno eccezionalmente aperte al pubblico le porte di Palazzo Sciarra Colonna con visite guidate in italiano, accompagnate da un laboratorio creativo per bambini nel giorno dell'Epifania.

Rimane inoltre aperta al pubblico, sempre con ingresso gratuito, 'La crocifissione bianca' di Marc Chagall, opera simbolo del Giubileo, esposta a Palazzo Cipolla fino al 27 gennaio 2025.

Questo capolavoro, proveniente dall'Art Institute of Chicago e per la prima volta esposto a Roma, rappresenta un'occasione unica resa possibile dalla collaborazione tra Fondazione Roma, il Dicastero per l'Evangelizzazione e il pro-prefetto S.E. Mons.

Salvatore Fisichella. L'opera, creata dal pittore russo di origine ebraica nel 1938, subito dopo i tragici eventi della Notte dei Cristalli, trasmette un potente messaggio di speranza e di unione tra le culture religiose. La sua forza simbolica ha suscitato grande emozione, tanto da attirare la visita inaspettata di Papa Francesco, che ha contemplato a lungo il quadro, riconoscendone il profondo valore spirituale e universale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA