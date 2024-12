Ranieri 'ora guarderò l'Everton con altri occhi'

"Con i Friedkin non abbiamo parlato dell'Everton, ma ora guarderò la squadra con altri occhi". Lo ha detto Claudio Ranieri a due giorni dalla gara con il Parma parlando dell'acquisto del club inglese da parte della proprietà americana.

Parlando poi della sessione di mercato invernale ha spiegato: "Noi guarderemo tutto, proveremo a portare a Roma giocatori da Roma e non sarà facile. Nel mercato invernale, poi, è ancora più difficile, ma cercheremo calciatori che ci daranno una mano anche in futuro".

Sulla possibilità che resti come allenatore oltre il 30 giugno ha invece risposto: "Non ci abbiamo pensato, io cerco di fare del mio meglio per far venire a Roma il miglior allenatore possibile".

Infine un commento sul ritorno di Federico Balzaretti, come dirigente che lavorerà sui giocatori in prestito: "Lo conosco da una vita, se prendiamo qualcuno è perché ne abbiamo parlato insieme ai Friedkin. Li ho fatti incontrare, si sono capiti ed è una persona seria e preparata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA