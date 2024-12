Levata scudi degli staff Regione Lazio contro taglio indennità

Secondo quanto si apprende, c'è grande fermento in Regione Lazio sotto le festività natalizie. I dipendenti a tempo determinato delle strutture di diretta collaborazione e delle segreterie politiche della Regione Lazio esprimono preoccupazione e opposizione alla proposta di abrogazione dell'indennità integrativa del 30% del trattamento, a titolo di ristoro della "temporaneità" dell'incarico.

Insomma, "un panettone amaro", per gli staff.

Da questa mattina è in corso una levata di scudi da parte degli stessi dipendenti delle strutture di diretta collaborazione della Giunta e del Consiglio regionale, che riguarda gli staff sia dell'ufficio di presidenza sia delle commissioni consiliari che delle conferenze dei presidenti.

Un gruppo di dipendenti delle segreterie politiche della Regione Lazio rivolge un appello al presidente Francesco Rocca, agli assessori e ai consiglieri di maggioranza e di opposizione: ''Si intervenga per risolvere la problematica, anche perché i servizi della cosa pubblica vengono assicurati con il massimo impegno e la massima professionalità, al di là di ogni singolo contratto individuale sottoscritto tra le parti.

Il nostro è un impegno quotidiano che garantisce servizi efficienti, tempestivi e all'altezza dell'Amministrazione e dei cittadini'', afferma ancora un gruppo di dipendenti delle segreterie politiche della Regione Lazio.

''Un decremento che rappresenterebbe un danno economico consistente anche alla luce del contributo fondamentale che si assicura all'Amministrazione regionale persino durante i weekend e le festività'', sperando che ''qualsiasi azione emendativa assicuri non solo il rispetto delle normative e delle regole, ma tenga conto e garantisca anche i diritti dei lavoratori nel rispetto della reperibilità e dei carichi di lavoro, assicurati all'Amministrazione regionale al di là dei contratti individuali sottoscritti''.



