'Il Romanzo dell'Italia', ciclo speciale di Lezioni di Storia

Prenderà il via l'11 febbraio 2025 'Il Romanzo dell'Italia', il nuovo ciclo speciale di Lezioni di Storia ideato dagli Editori Laterza e realizzato in coproduzione con la Fondazione Musica per Roma. In dialogo con Paolo Di Paolo, storici e storiche si confronteranno - nella Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma - con quattro grandi romanzi che hanno saputo raccontare il fascismo, la Resistenza, la Liberazione.

Ad aprire il ciclo sarà Emilio Gentile con Gli indifferenti, romanzo d'esordio di un giovanissimo Alberto Moravia, che sarà la chiave di lettura degli anni in cui il fascismo svela il suo volto più autoritario e truce.

Dalle Cinque storie ferraresi di Giorgio Bassani si svilupperà poi il dialogo con Anna Foa, che il 19 marzo accompagnerà il pubblico attraverso una stagione violenta, quella delle leggi razziali, della persecuzione antisemita, dell'ombra angosciante della deportazione.

Il 15 aprile con Carlo Greppi si discuterà invece di Resistenza, a partire da un racconto fiabesco ma non edulcorato della lotta partigiana, Il sentiero dei nidi di ragno, romanzo d'esordio di Italo Calvino.

Chiuderà il nuovo ciclo, il 26 maggio, Benedetta Tobagi con una lezione dedicata all'Agnese va a morire di Renata Viganò e alle donne nella lotta partigiana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA