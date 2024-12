Il pianista Arturo Stàlteri torna con 'The snow is dancing'

Arturo Stàlteri torna ospite della Stagione concertistica a cura della Camera Musicale Romana, sotto la direzione artistica del soprano Elvira Maria Iannuzzi, per presentare il suo ultimo lavoro dedicato all'impalpabilità della neve e intitolato 'The snow is dancing', con musiche di A.

Stàlteri, F. Gruber, H. Sakamoto, C. Debussy. L'appuntamento è al prossimo 22 dicembre alle ore 18.30 alla Sala Lecci del Bioparco di Roma.

Prendendo spunto dall'omonima composizione di Claude Debussy, il pianista romano percorre un cammino, diafano e imperturbabile, in cui il pianoforte diviene diario di emozioni e stupori. Ma The snow is dancing è anche un omaggio alla magia del Natale. Stàlteri, infatti, interpreterà alcune melodie ispirate alla tradizione della festa più bella dell'anno.

Pianista, conduttore su Rai Radio 3 per le trasmissioni di Qui comincia, Primo movimento e Il concerto del mattino, Stàlteri ha composto per vari artisti ed il cinema per il quale ricordiamo il film di Carlo Verdone L'amore è eterno finché dura con il brano My Son, the Physicist.

Tra i momenti che vanno menzionati del programma domenicale: The Snows of Caradhras, omaggio al Trilogia de Il signore degli anelli; Falling Snow, ovvero lo scendere silenzioso della neve; Land of Icicles, una visita alla terra delle stalattiti di ghiaccio; Come la Neve, breve canto fiabesco; Hans im Schneesturm, ispirato al libro di Thomas Mann La montagna magica e ancora: Merry Christmas, Mr. Lawrence di Ryuichi Sakamoto, Christmas Day, scritta dallo stesso Stàlteri, e Away in a Manger, tradizionale.

La stagione concertistica della Camera Musicale Romana si svolge presso la sala dei Lecci del Bioparco di Roma con appuntamenti bisettimanali dal mese di settembre a maggio.





