Tony Effe annuncia il Capodanno a Palazzo dello sport di Roma

Tony Effe, escluso dal concerto di Capodanno organizzato dal Comune di Roma tra le polemiche, annuncia a sorpresa il suo evento per festeggiare insieme ai fan l'arrivo del nuovo anno: 31 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. Tony Effe torna al Palaeur dove solo pochi mesi fa, ad ottobre ha infiammato il pubblico con un incredibile show sold out dell'Icon tour.

I biglietti a prezzo calmierato saranno disponibili da oggi, 19 dicembre, alle 19 su Ticketone.

A febbraio 2025 Tony Effe calcherà il palco dell'Ariston con il brano Damme 'na mano (Island Records), disponibile da ora in pre-save. Per l'icona della trap in Italia la prima partecipazione al Festival di Sanremo arriva dopo un anno pieno di riconoscimenti: il suo album ICON, che vede la collaborazione degli artisti più influenti della scena rap e trap, è il più venduto dei primi sei mesi del 2024 nella chart Top of The Music di FIMI/GfK. Ha dominato l'estate con Sesso e Samba, la hit dell'estate italiana certificata Quadruplo Disco di Platino.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA