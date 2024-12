L'Italia ha restituito al Messico 101 reperti archeologici

Il governo italiano ha restituito al Messico 101 reperti archeologici appartenenti al patrimonio culturale nazionale, in una cerimonia guidata dalla sottosegretaria agli Esteri, María Teresa Mercado Pérez, a Roma in rappresentanza del ministro degli Esteri Juan Ramón de la Fuente, e delle autorità dell'Istituto Nazionale di Antropologia e storia, che fa parte del ministero della Cultura messicano.

L'evento si è svolto nell'ambasciata del Messico in Italia, alla presenza dell'ambasciatore, Carlos García de Alba; del sottosegretario per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli; del comandante generale dell'Arma dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale d'Italia, Francesco Gargaro. Nel suo messaggio, la sottosegretaria Mercado Pérez ha sottolineato la carica simbolica della cerimonia, in virtù del fatto che riflette l'eccellente stato delle relazioni bilaterali Messico-Italia. Silli ha espresso approvazione per la cooperazione, sottolineando la convinzione del Paese sulla completezza di questo patrimonio nell'identità di Paesi come Italia e Messico. Il dg dell'INAH, Diego Prieto Hernández, ha rivelato i dettagli sui 101 reperti archeologici, riferendo che sono stati sequestrati a Roma, Perugia, Udine, Ancona e Cosenza.

"La maggior parte sono figure antropomorfe, che dimostrano l'enorme valore dei nostri antenati relativamente al corpo umano. Provengono da diverse regioni della Mesoamerica e la loro collocazione nel tempo copre un orizzonte che parte dall'anno 900 a.C. e arriva fino ai momenti più vicini all'occupazione spagnola del Messico (XVI secolo)", ha detto l'antropologo. Va notato che, dal 2018, grazie alla cooperazione, il Messico ha ottenuto la restituzione di 800 pezzi archeologici confiscati dalle forze dell'ordine italiane. La restituzione dimostra gli sforzi del governo messicano per il recupero e la protezione del patrimonio, dando continuità agli assi d'azione proposti dalla presidente Claudia Sheinbaum Pardo per la promozione e la restituzione dell'eredità culturale messicana localizzata illegalmente all'estero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA