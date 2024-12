Giubileo: a piazza Navona riapre Fontana dei 4 Fiumi

Riapre dopo il restauro eseguito per il Giubileo la celeberrima Fontana dei Quattro Fiumi al centro di Piazza Navona del Bernini, capolavoro del barocco. A inaugurarla il sindaco di Roma Roberto Gualtieri con l'assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, il sovrintendente Claudio Parisi Presicce, la presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi.

A quasi vent'anni dall'ultimo restauro, la fontana presentava uno stato di degrado dovuto soprattutto alla presenza diffusa di incrostazioni calcaree e di estese patine biologiche legate all'inquinamento atmosferico. Con il supporto della documentazione fotografica è stato possibile, nel corso delle operazioni, ricostruire la falange del dito indice della mano sinistra della statua di marmo del fiume Danubio, mancante dagli anni ottanta del Novecento.

L'intervento ha previsto la disinfezione e disinfestazione da batteri, alghe e insetti, la pulitura meccanica e chimica delle superfici, la rimozione degli strati di calcare, il consolidamento delle superfici con l'applicazione di prodotti specifici per migliorarne la stabilità e garantirne la durabilità nel tempo, la ricostruzione in marmo della falange della mano sinistra della statua del Danubio, la revisione, l'integrazione e la sostituzione delle stuccature per assicurare integrità e coerenza estetica, la protezione finale delle superfici al fine di preservarle dagli agenti atmosferici e dall'usura, il rifacimento dell'impermeabilizzazione delle vasche, la manutenzione dell'area di rispetto con il trattamento delle barre metalliche, il consolidamento e la stuccatura dei colonnotti e della pavimentazione geometrica in ricorsi di travertino e basalto. I lavori sono durati 7 mesi e sono costati quasi 310 Mila euro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA