Gianna Nannini chiude a Roma Sei nell'anima tour - European Leg

Dopo il debutto al Palazzo del Turismo di Jesolo per poi proseguire nei palazzetti più importanti d'Europa e d'Italia, il Sei nell'anima tour - European Leg -l'avventura live di Gianna Nannini- si avvia alle battute finali e arriva sabato 21 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma per l'ultima tappa, già sold out.

Gli straordinari rock show che hanno segnato il grande ritorno della rocker italiana sui palcoscenici di tutta Europa -prodotti da Friends & Partners in co-produzione con 3Monkeys- vedono la rocker senese irrompere sul palco disegnato e curato nei minimi dettagli da Jordan Bavev per Blearred, che firma la scenografia e il disegno luci. Il pubblico di Gianna è pronto a scatenarsi su hit del calibro di "Fotoromanza", "I maschi", "Sei nell'anima", "Meravigliosa creatura", "America". Non mancheranno i successi estratti dall'ultimo album come "1983", "Silenzio", "Filo spinato" e "Io voglio te".

La direzione musicale è di Davide Tagliapietra, alle chitarre insieme a Milton McDonald, affiancati da Francis Hylton al basso, Cristiano Rigano alle tastiere, Isabella Casucci con Sofia Gaudenzio ai cori, e Simon Phillips, leggenda dei Toto e The Who, alla batteria.

Dopo il live a Roma i rock show non si fermano qui: l'estate 2025 vedrà Gianna calcare i palchi di alcuni dei festival estivi più importanti con il Sei nell'anima - Festival European Leg 2025.

La leg indoor e gli appuntamenti di Sei nell'anima - Festival European Leg 2025 si aggiungono al grande mosaico del progetto Sei nell'anima che comprende anche l'album Sei nel l'anima (pubblicato a marzo per Columbia Records/Sony Music Italy), il film Sei nell'anima disponibile da maggio su Netflix e da subito al primo posto tra i titoli più visti sulla piattaforma e liberamente tratto dal libro autobiografico "Cazzi miei" (2016), ristampato per l'occasione con il titolo Sei nell'anima (Cazzi miei). I biglietti del Sei nell'anima - Festival European Leg 2025 sono disponibili su Ticketone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA