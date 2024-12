Gavelli (Ferrero), noi sempre sostenibili con i vasetti Nutella

Una mostra per celebrare "i sessant'anni del nostro brand, in cui come non mai Nutella è riuscita a unire tradizione e innovazione". Lo ha detto alla presentazione di 'Joyn!', la mostra dedicata ai 60 anni di Nutella al Maxxi di Roma, l'amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia, Fabrizio Gavelli.

Nutella "ha avuto moltissimi lanci in quest'anno - ha aggiunto - dal gelato alla crema plant-based e poi donut, croissant e muffin. Nutella rappresenta la storia d'Italia.

Quando la parola sostenibilità non era conosciuta come adesso, noi riuscivamo a realizzare vasetti riutilizzabili che potranno essere visibili nella mostra".

Ma qual è il Paese dove la Nutella ha più successo? "In Italia, ovviamente! - ha risposto, sorridendo, Gavelli - Ma negli anni lo è diventata in tutte le parti del mondo".



