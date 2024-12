Dieci ritratti imperiali da Tivoli al Tempio di Adriano

"Per la prima volta 10 reperti provenienti dai depositi di Villa Adriana di Tivoli sono esposti al Tempio di Adriano, il luogo perfetto per mostrare la perfezione di un eroe e la magnificenza di una Villa". E' il commento di Andrea Bruciati, curatore e direttore di Villae alla presentazione della mostra 'Quel che resta del giorno: ritratti imperiali da Villa Adriana' che la sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano ospita fino al 23 febbraio 2025. "Le opere in pregevoli marmi esposte qui al Tempio di Adriano - spiega Andrea Bruciati- sono i ritratti dell'imperatore scoperti dagli anni '50 che danno la consapevolezza della ricchezza culturale di ciò che possediamo. Prima ancora che sede di celebrazione dell'imperatore, Villa Adriana fu infatti luogo di creazione artistica e di bellezza. In una sfilata cronologica, i ritratti imperiali mostrano inoltre quanto l'imperatore Adriano fosse attento a rappresentarsi e all'importanza dell'immagine". Il progetto espositivo, realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma, raccoglie dieci ritratti imperiali, provenienti da Villa Adriana, con l'obiettivo di illustrare il ruolo cruciale dell'imperatore Adriano nella celebrazione politica e nell'immaginario del suo tempo e vuole promuovere il patrimonio culturale del territorio e un turismo di qualità.

L'imperatore Adriano, infatti, erudito e appassionato ammiratore della cultura greca, ha disseminato a Roma e nei dintorni opere ancora visibili e fruibili dai visitatori: da Villa Adriana a Tivoli al Pantheon e al Mausoleo di Adriano, l'attuale Castel Sant'Angelo. "Con questa esposizione gratuita - spiega Pietro Abate segretario generale della Camera di Commercio di Roma - si consolida la collaborazione con le Villae e la valorizzazione del Tempio di Vibia Sabina e Adriano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA