Arrivano 55 milioni di euro alle scuole paritarie del Lazio

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio annuncia un importante traguardo per il sistema educativo della regione: la restituzione di circa 55 milioni di euro alle scuole paritarie della regione unitamente al pagamento rituale dell'acconto per l'anno scolastico 2024/2025.

I pagamenti sono stati effettuati entro i tempi previsti dall'esercizio finanziario dell'anno corrente, un'operazione che non si verificava da anni.

In particolare, si è riusciti, in appena una settimana dalla loro assegnazione, a distribuire un'ingente somma di arretrati che dal 2022 non erano stati ancora erogati. Questi, infatti, sono stati assegnati congiuntamente ai 4/12 di acconto per l'esercizio finanziario dovuto per l'anno scolastico corrente.

Anche quest'ultimi non versati entro i tempi ormai da anni.

"Siamo grati per il supporto ricevuto e continueremo a lavorare con dedizione per garantire che tutto il sistema educativo pubblico del Lazio possa beneficiare di risorse adeguate e tempestive" dichiara il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Anna Paola Sabatini - ringrazio tutto il personale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio per la professionalità e l'impegno nel raggiungere questo importante risultato".

Dal canto loro, le associazioni di gestori e genitori di scuole paritarie cattoliche, ringraziano. "Si tratta di un risultato importante che ha - spiegano - scongiurato in extremis la chiusura di non poche scuole, consentendo la continuazione di un servizio educativo indispensabile".



