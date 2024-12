Al Maxxi tuffo nella crema più famosa per i 60 anni di Nutella

Sono passati sessant'anni da quando è nata la Nutella, la crema spalmabile più famosa d'Italia e del mondo. Fu proprio nel 1964, infatti, che la Ferrero di Alba, in Piemonte, commercializzò per la prima volta uno dei prodotti più iconici del nostro Paese. La sua storia, però, affonda le radici ancora più lontano, alla fine della seconda guerra mondiale: già nel 1946, infatti, il pasticcere Pietro Ferrero aveva creato l'antenato di Nutella, che chiamò Pasta Gianduja o Giandujot, poi diventata la spalmable Supercrema. La fortuna del prodotto oggi potrà essere ripercorsa attraverso 'Joyn!', un percorso espositivo visitabile al Maxxi di Roma da domani, 20 dicembre, fino al 20 aprile 2025.

I momenti salienti della storia di Nutella e dell'impresa della famiglia Ferrero, arrivata oggi ad essere guidata dalla sua terza generazione, potranno essere rivissuti in uno spazio che unisce passato e presente attraverso il lavoro dell'illustratrice Francesca Gastone, che ha usato fotografie, materiali di archivio storici e contemporanei combinando tecniche analogiche e digitali. "Un progetto che ripercorre questi 60 anni non solo attraverso la visita passiva, ma anche con l'interazione - ha spiegato la curatrice, Chiara Bertini - si potrà lasciare un proprio contributo scritto oppure creare un proprio avatar analogico" da incollare su un grande muro. Il tutto "mentre camminiamo sul mondo - ha aggiunto - con un grande planisfero che rievoca l'iconico coperchio del vasetto".

Nel corso della presentazione è stata attivata anche la 'Machine à tartiner' ideata da Henri Gallot-Lavallée, che spalma la Nutella con precisione per "arrivare ad un solo unico obiettivo: la creazione della più bella tartina che si possa sognare". A manipolarla, la performer Serenella Converti. Il macchinario rimarrà esposto per i prossimi quattro mesi.

Tra evoluzioni e grandi collaborazioni, la mostra espone anche le varie edizioni degli iconici vasetti che si sono susseguiti nel tempo, per poi dare spazio alle curiosità tra citazioni, film, rappresentazioni teatrali, esposizioni, oggetti di design. "Joyn! è un'esperienza interattiva che parla a tutte le generazioni e rende i visitatori protagonisti di un viaggio immersivo, un progetto reso possibile grazie alla collaborazione del Maxxi con Ferrero - ha aggiunto Emanuela Bruni, consigliera reggente della Fondazione Maxxi - Il Maxxi con questo percorso diventa 'formato famiglia', per scoprire sessant'anni della nostra storia come individui e società e Paese Italia".



