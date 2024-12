Studenti, al Cavour 15 giorni di sospensione dopo occupazione

Alcuni studenti del liceo Cavour, dopo l'occupazione, sono stati sospesi fino a 15 giorni, con lavori "rieducativi". A renderlo noto sono gli stessi ragazzi.

"Questa é stata la risposta della preside", dicono. E aggiungono: "I consigli di classe che si sono svolti sono stati dei veri e propri processi alle idee: sospensioni date in base al pensiero degli studenti, a parità di atto compiuto chi si é mostrato ancora d'accordo con le rivendicazioni che hanno portato all'occupazione ha avuto una sospensione doppia rispetto agli altri. L'abbiamo ribadito oggi in cortile e continueremo a dirlo: il dissenso non si reprime! Da subito intorno all'occupazione é stata costruita una falsa narrazione da parte della dirigenza che ha provato a descrivere la scuola in condizioni in cui non versava".

Secondo gli studenti, "la repressione non arriva solo al Cavour, ma é un clima presente in quasi tutte e 15 scuole romane che quest'autunno hanno deciso di occupare, seguendo la linea indicata dal ministro/sceriffo Valditara, presidi e governo contro questa onda di dissenso e conflitto arrivata dalle scuole hanno risposto cercando di dividere la comunità studentesca facendo passare l'occupazione come una scelta presa da una minoranza violenta". I ragazzi rispondono in queste ore con una raccolta firme: nei prossimi giorni chiunque voglia esprimere la sua contrarietà alle posizioni prese dalla dirigente o mostrare la sua solidarietà a i 10 studenti sospesi, potrà sottoscrivere un documento.

"Vogliamo arrivare al mese di gennaio con una grande assemblea aperta a tutta la comunità scolastica e a chiunque difenda il diritto di lottare!", concludono.



