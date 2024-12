In auto con droga scappa all'alt dei carabinieri, arrestato

Non si è fermato all'alt dei carabinieri e ha proseguito la marcia, ma durante l'inseguimento è finito contro una macchina in sosta. E' accaduto in via Pollenza, in zona Monte Sacro, a Roma. Il conducente, un ragazzo tunisino di 24 anni già sottoposto a obbligo di firma, è stato arrestato dai carabinieri. E' stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina.

La polizia locale si è interessata dei rilievi dell'incidente.

Il 24enne è stato medicato in ospedale e dimesso con 5 giorni di prognosi.



