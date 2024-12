Enrico Rava e l'Orchestra dei giovani talenti del Jazz a Roma

Le nuove leve del jazz e il vecchio leone della scena insieme per rileggere in una chiave diversa e più fresca i suoi brani più famosi. Enrico Rava e l'Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti diretta da Paolo Damiani saranno sul palco della sala della Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica di Roma il 20 dicembre alle 21 per una serata particolare intitolata 'Angoli segreti'.

"Come una trasfusione benefica - dice il grande trombettista - è una sensazione meravigliosa ammirare queste mie creature, anziane ed usurate, riprendere vita e suonare felici e gagliarde grazie al sangue nuovo di questi straordinari Giovani Talenti dell'Orchestra Nazionale. Grazie, caro Paolo, non potevi farmi regalo più bello". Damiani ricambia definendo Enrico Rava, che a 85 anni continua a calcare le scene e a trascinare il pubblico regalando ogni volta performance emozionanti, non solo uno straordinario maestro del jazz, noto e amato in tutto il mondo, partner di autentiche leggende come Carla Bley, Steve Lacy, Metheny, Scofield e mille altri, star dell'etichetta discografica ECM. E osserva: "Mi preme sottolineare due aspetti: da un lato la sua costante attenzione ai nuovi talenti - Urbani, Petrella, Bollani sono solo alcuni esempi di un vivaio che continua a svelare artisti importanti - , dall'altro la qualità del Rava compositore, autore di melodie straordinarie".

In questo progetto Damiani ha scelto e riarrangiato per i suoi giovani musicisti una serie di pezzi in un lavoro "coinvolgente e appassionante che ha impegnato diversi membri dell'orchestra, coinvolgente e appassionante. Per me è un onore coordinare il tutto, se suono jazz lo devo anche al suo suono di tromba, alla splendida musica che continua a regalarci, alla sua intelligenza, cultura, curiosità, umanità. Grazie Enrico".





