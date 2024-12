Danni da 60mila euro al Virgilio dopo l'occupazione

Ammontano a circa 60 mila euro i danni al liceo romano Virgilio dopo l'occupazione. E' quanto emergerebbe dai sopralluoghi effettuati dal personale tecnico inviato dalla Città metropolitana di Roma.

I danni deriverebbero soprattutto da manomissioni e sabotaggi e per per ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto antintrusione e dell'impianto antincendio per i quali occorrono circa 32 mila euro.

Altri danni di diversa natura che prevedono tinteggiature, revisione di infissi e riprese murarie, avranno un costo di circa 28 mila euro.

Per quanto attiene i servizi igienici, i lavori sono già eseguiti dalla scuola con fondi propri. "Un conto è manifestare il proprio dissenso un conto è vandalizzare. Purtroppo spendere 60 mila euro per questi lavori significherà sottrarre risorse ad altre scuole", dice il delegato all'Edilizia scolastica della Città metropolitana, Daniele Parrucci.

Intanto alcuni genitori degli studenti del Virgilio rendono noto che un gruppo numeroso di ragazzi, circa 130 tra occupanti e non, si è offerto di contribuire alla pulizia dei locali del liceo Virgilio, "nello spirito di collaborazione e solidarietà che da sempre caratterizza la comunità del Virgilio" e aggiunge che esiste un dossier fotografico, realizzato in ottobre, due mesi prima dell'occupazione dunque, redatto allo scopo di inventariare lo stato dell'edificio, delle aule, dei bagni e degli ambienti che ospitano la comunità scolastica, che "gira erroneamente corredando la mole di articoli che si interessano al tema delle attuali occupazioni scolastiche, contribuendo a mistificare la realtà dei fatti".





