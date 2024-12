Assessore Lazio, scongiurato aumento ticket Tpl Roma

"L'aumento dei biglietti" per il trasporto pubblico locale di Roma "non c'è, grazie all'intervento della regione Lazio. Crediamo che Roma debba avere sempre di più una dotazione economica adeguata. Noi da due anni siamo stati in grado di dare più fondi a Roma. Abbiamo presentato un emendamento in bilancio di 12 milioni. Finalmente diamo più dignità alla Capitale". È quanto afferma l'assessore ai Trasporti della regione Lazio Fabrizio Ghera, a margine della presentazione dei nuovi bus Cotral.

Nelle scorse ore era stata data comunicazione dall'assessore Ghera e dall'assessore regionale al Bilancio Giancarlo Righini, al comune di Roma: "In merito alla situazione del Tpl, come già avvenuto lo scorso anno con l'incremento del contributo pari ad euro 8,8 milioni e il finanziamento di 10 milioni di euro per l'esercizio della Roma Giardinetti, la Regione Lazio ha intenzione di sostenere il trasporto su Roma incrementando in modo stabile la quota annuale ad almeno 250 milioni di euro", si legge nella missiva regionale. "Per l'anno 2025 sarà possibile intervenire con un finanziamento pari a 252 milioni di euro, oltre il già confermato finanziamento per la Roma Giardinetti.

Qualora sia confermato l'incremento del riparto del Fondo Nazionale trasporti per i futuri esercizi finanziari, come perorato dall'Assessore ai Trasporti in seno alla Conferenza Stato Regioni per conto della Regione Lazio, sarà possibile aumentare le somme per il Trasporto pubblico di Roma. E' intenzione della Giunta Regionale rivedere la tariffazione Metrebus dal titolo giornaliero fino a quello settimanale, per garantire un incremento delle entrate della bigliettazione".





