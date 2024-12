Viminale, per sicurezza Giubileo 700 unità in più al giorno

Il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha presieduto al Viminale il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Durante la riunione è stato dedicato un particolare focus alle misure messe in campo per il Giubileo della Chiesa Cattolica, che richiamerà a Roma milioni di pellegrini e visitatori. In tale ambito, per rafforzare le attività di vigilanza e controllo del territorio, in particolare presso il Vaticano e il centro storico, le Basiliche e altri siti sensibili, verranno impiegate ogni giorno, in aggiunta agli operatori che già quotidianamente prestano servizio nella Capitale, oltre 700 unità di rinforzo delle Forze dell'ordine.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA