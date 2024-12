Sisma 2016, presentato piano per sviluppo area cratere

L'assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, insieme con il direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, Stefano Fermante, ha incontrato i sindaci dell'area del Cratere Sisma 2016, per presentare il "Piano strategico di sviluppo socio-economico e sostenibile dell'area del cratere sismico".

"Il lavoro sinergico tra enti funziona sotto ogni punto di vista, soprattutto quando si tratta di crescere insieme. Proprio per questo, oggi abbiamo presentato la prima bozza del 'Piano strategico di sviluppo di socio-economico e sostenibile dell'area del cratere sismico', uno strumento necessario per ricostruire il tessuto economico e sociale dei Comuni colpiti dal sisma 2016. La ricostruzione non riguarda solo l'aspetto edilizio, ma si fonda anche su progetti condivisi. Questa iniziativa dell'assessorato e dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio dimostra l'impegno concreto nei confronti delle comunità, attraverso uno strumento importante per un territorio che merita tutte le nostre attenzioni2, ha spiegato l'assessore Manuela Rinaldi.



