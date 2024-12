Rocca, su aree protette dobbiamo dialogare con le comunità

Sulle aree protette "il Lazio ha una legislazione importante, ma lo step successivo è la sfida culturale del dialogo con le comunità. Molte comunità purtroppo vedono nel parco un nemico. Senza fare passi indietro sulla protezione, dobbiamo capire come accompagnare le comunità, perché non si sentano emarginate". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, agli Stati generali delle aree protette a Roma.

"Noi abbiamo aumentato gli stanziamenti per i parchi e dialoghiamo con enti locali e associazioni - ha aggiunto Rocca -. Ma non è sufficiente. Nel Lazio abbiamo bloccato l'impianto fotovoltaico nel Parco di Vulci. Abbiamo l'80% degli impianti rinnovabili concentrati in un'unica provincia", a Viterbo. "Se la transizione impatta sulla bellezza, invece che sulle aree industriali dismesse, non diamo un bel segnale", ha rilevato Rocca.



