Giubileo: Miozzo,attesi almeno 35 milioni di pellegrini

"Voi conoscete e vedete, perché lo vedete nel quotidiano, i lavori pratici, i lavori delle strade, i lavori dei cantieri, i lavori che auspicabilmente faranno migliorare la mobilità, quantomeno la mobilità è il piacere di vivere questa splendida città. Quei lavori stanno andando avanti, fortunatamente la maggior parte di quei cantieri si chiuderà, quelli importanti, si chiuderanno nei prossimi giorni, e opere sono in fase particolarmente avanzata. Per il prossimo anno parliamo dell'arrivo di 30-35 milioni di pellegrini e stiamo lavorando per aspettarci questi numeri. Parliamo di 30 milioni di pellegrini che mediamente restano a Roma tre giorni, il che significa che avremo nel 2025 90 milioni di giornate con i pellegrini, cioè 90 milioni di giornate nelle quali questo 'popolo di Dio' si muoverà per la città di Roma. A questi dobbiamo sommare quelli che saranno i turisti ordinari e parliamo di molte decine di milioni quindi l'anno prossimo avremo i 90 milioni di giornate-pellegrino ". Così Agostino Miozzo coordinatore dei Servizi di accoglienza e assistenza del Giubileo, intervenendo al convegno organizzato oggi da An.bti - Confcommercio 'Giubileo 2025, una sfida da vincere insieme' presso la sede Nazionale di Confcommercio - Imprese per l'Italia.

"Avremo una pressione sulla città di Roma e sulle aree limitrofe particolarmente rilevanti. Parliamo di 300, 400, forse 500 mila persone, pellegrino o turista, al giorno nella città di Roma - spiega Miozzo - . Sarà una pressione che genererà criticità sulle quali vi chiediamo anche ovviamente la collaborazione perché si diceva prima, diceva la ministra Santanchè, l'importante in questo grandissimo evento è fare squadra. Solo una buona squadra vince questa scommessa importante che abbiamo di fronte. Ci sono 35 importanti eventi durante l'anno giubilare. Sono i cosiddetti giubilei. giubileo degli anziani, dei bambini, il giubileo dei malati, il giubileo dei lavoratori, degli artisti, dei diplomatici e via dicendo, il giubileo dei carcerati, dei migranti. Significa che ci saranno dei momenti, molti momenti durante l'anno, esattamente 35, con una pressione concentrata- aggiunge - Quindi noi avremo una marea di persone che arrivano, come sapete, con tutti i mezzi. La gran parte dei pellegrini arriverà probabilmente con i treni, con gli autobus, molti quelli che vengono da fuori Europa verranno in aereo, quindi avremo questo tipo di pressione. Decine di migliaia di persone per ognuno di questi eventi. Parliamo di decine di migliaia fino ad arrivare all'evento eclatante, quello a me preoccupa di più ovviamente perché nell'arco di 4-5 giorni avremo un milione di ragazzi, un milione di ragazzi previsto che si concentreranno innanzitutto a Roma, da tutto il mondo - precisa - . Per questo c'è assolutamente bisogno della collaborazione e dell'impegno di tutti".



