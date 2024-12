Giubileo: entro Natale riapertura ponte Risorgimento

Sono in corso le operazioni di smontaggio del cantiere esterno di Ponte Risorgimento. In questi giorni il Dilp sta portando via i new jersey che delimitano l'area di cantiere in vista della prossima riapertura completa della carreggiata che avverrà entro Natale (20 dicembre, salvo imprevisti meteo). Lo rende noto il Campidoglio. Le operazioni attualmente in corso riguardano la posa delle nuove lastre sul marciapiede, la sistemazione dei nuovi pali della luce e l'installazione della nuova semaforica, tra cui un semaforo pedonale all'altezza del Lungotevere Oberdan. Da questa notte fino a giovedì notte (dalle 22 alle 6) sarà ripristinato il manto stradale, con chiusura della tratta e traffico, deviato su ponte Matteotti e ponte Duca d'Aosta. I lavori continueranno solo sul marciapiede destro, consentendo sempre il passaggio pedonale, per il restauro del parapetto. Inoltre, procederanno i lavori all'interno della campata del ponte senza occupazione di corsie carrabili. Dopo il 2025 inizieranno invece le attività per la creazione della nuova polifera posacavi sul lato sinistro del ponte e per la riparazione delle porzioni di calcestruzzo ammalorate, sempre sul lato sinistro. "Entro Natale il cantiere di Ponte Risorgimento sarà smobilitato per la completa riapertura al transito veicolare - commenta l'assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini - Le lavorazioni, che non potevano in nessun modo essere procrastinate, e lo dimostra anche la bellezza della balaustra ripulita da smog e scritte vandaliche, sono state molto complesse e hanno richiesto l'intervento di tutte le società dei sottoservizi. I lavori proseguono dentro al ponte per tutte le riparazioni necessarie, internamente alla struttura. Sarà indispensabile proseguire il cantiere, sull'altro lato, ma ciò avverrà dopo il 2025".



