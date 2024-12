Giubileo a Viterbo, presentate le iniziative della Curia

"Con l'approssimarsi del Giubileo, si apre un anno di riflessione e pacificazione a vari livelli".

Così, questa mattina il vescovo Orazio Francesco Piazza, durante la conferenza stampa di presentazione degli eventi giubilari organizzati dalla diocesi di Viterbo.

"Questo evento, che si preannuncia ricco di significato, si propone di mettere in evidenza le necessità e le opportunità della nostra realtà, tracciando i sentieri da percorrere per un futuro migliore - ha continuato il vescovo - .Il Giubileo è concepito come un anno di pacificazione personale, relazionale e nei contesti di vita, basato su principi di giustizia, pace e misericordia, ispirati dal Vangelo e dalle beatitudini".

Nel programma di eventi anche percorsi giubilari nella città di Viterbo e nella diocesi, con il supporto del comune per la cartellonistica turistica. Tra le chiese locali interessate da programma, anche il Santuario della Madonna della Quercia, la Basilica di San Francesco, e la Cattedrale di San Lorenzo.

Poi per i dettagli delle iniziative la parola è passata a don Massimiliano Balsi vicario episcopale cultura, catechesi e tradizione: "La Diocesi di Viterbo si prepara a vivere un Giubileo ricco di eventi e significati, seguendo le linee guida tracciate dal Vescovo - ha sottolineato Balsi -. Il programma, che si estende su un orizzonte di crescita umana e spirituale, è stato concepito per coinvolgere tutti i 35 comuni della diocesi, con un'attenzione particolare alla vicinanza con Roma e ai giubilei nazionali e mondiali".



