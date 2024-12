Galatasaray su Dybala, l'agente è a Istanbul

Friedkin e Ranieri infuriati dopo la sconfitta di Como e la squadra, già domani in Coppa Italia, torna sotto esame. Nessuno escluso, nemmeno i senatori come Paulo Dybala le cui voci di un addio già a gennaio tornano a essere insistenti. Il Galatasaray, subito dopo l'infortunio di Icardi, aveva contattato l'entourage dell'argentino, trovando la porta chiusa del 21 giallorosso che non aveva intenzione di muoversi nel mercato di gennaio. Negli ultimi giorni, però, il club turco è tornato con insistenza a sondare il terreno per Dybala, il cui agente, proprio in queste ore è a Istanbul (anche per altri giocatori) e potrebbe rientrare nella Capitale con delle novità, ovvero un'offerta del Galatasaray per la Roma. Nel frattempo il contratto della Joya è in scadenza il prossimo giugno e il club giallorosso non ha mai contattato nessuno del suo entourage per discutere il rinnovo.



